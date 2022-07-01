Уфа, , 12:07 — REGNUM Рост экономики Башкирии к 2025 году, согласно прогнозам, может достичь 8,7%, что в стоимостном объеме составит 2,8 трлн рублей. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрат Фахретдинов на заседании стратегического комитета по рассмотрению основных параметров прогноза социально-экономического развития Башкирии на 2023 год, на плановый период 2024 и 2025 годов и на период до 2036 года.

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Отмечается, что на 1 июня текущего года в консолидированный бюджет Башкирии поступило неналоговых и налоговых доходов в сумме 94,5 млрд рублей.

«В целом по прогнозным расчетам рост экономики республики к 2025 году достигнет 8,7%, что в стоимостном объеме составит 2,8 трлн рублей», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрата Фахретдинова.

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров отметил, что стратегические цели к 2024 году остаются без изменений:

— выйти на 2,5 трлн рублей по валовому региональному продукту;

— добиться 650 млрд рублей инвестиций;

— по заработной плате выйти на 50,5 тысяч рублей;

— довести объемы производства и переработки товарного молока до 1,2 млн тонн;

— обеспечить валовый сбор зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур в объеме 4 млн тонн;

— увеличить физический объем оборота розничной торговли на 15%, а оптовой — на 30%;

— обеспечить сохранение уровня безработицы по методологии международной организации труда не выше 4,8%;

— удвоить объемы производства продукции лесопромышленного комплекса и легкой промышленности.

«Таким образом, ключевая задача — заложить основу для безусловного достижения целевых показателей. Пока это только первые месяцы. Продолжаем пристально следить за динамикой изменения ключевых показателей», — подчеркнул Назаров.

Отмечается, что производство продукции сельского хозяйства к 2025 году в Башкирии планируется увеличить на 9,4%. Ввод жилья в республике на текущий момент составляет около трех млн кв. метров ежегодно. К 2030 году планируется увеличить объем до четырех млн кв. метров. Сообщается, что среднемесячная зарплата продолжит расти и к 2025 году может достигнуть 59,2 тысяч рублей.