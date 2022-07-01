Токио, 1 июля 2022, 12:05 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2» не означает немедленной остановки поставок сжиженного природного газа, заявил 1 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Как сообщало ИА REGNUM, имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдет в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
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