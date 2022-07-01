Джакарта, , 12:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Абу-Даби (ОАЭ), где пройдет двусторонняя встреча с президентом шейхом Мухаммедом бен Зайд аль-Нахайяном, сообщает Antara.

ОАЭ Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Абу-Даби президент Индонезии встретится с бизнесменами и инвесторами из ОАЭ. Кроме того, лидеры Индонезии и ОАЭ планируют совершить пятничную молитву, прежде чем провести двусторонние переговоры. Визит Джоко Видодо в ОАЭ направлен на обсуждение экономического сотрудничества и инвестиций.

Ранее президент Индонезии отдельно встречался с главами Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и президент России Владимир Путин обсудили сотрудничество в сферах инвестиций, торговли и туризма.

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