Сковородинский район, Амурская область, 1 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» понесло свыше миллиона рублей убытков в результате схода грузовых вагонов в Сковородинском районе Амурской области. Причины и обстоятельства произошедшего продолжают выяснять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СК РФ.

МЧС Сход железнодорожных вагонов в Забайкалье

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19 вагонов сошли с рельсов 29 июня. Были повреждены 600 метров пути и линия электропередач. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

«8 вагонов повреждены в объеме текущего отцепочного ремонта, 11 вагонов — в объеме деповского ремонта», — отметили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ЧП в Сковородинском районе были задержаны поезда. В том числе пассажирам состава, следовавшего из Амурской области в Приморский край, пришлось полдня ждать на жаре.