Кемерово, 1 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Кемерове в настоящее время работают 17 читальных залов под открытым небом. Об этом сообщили в мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Чтение на свежем воздухе

«Интеллектуальный досуг организован в рамках программы «Каникулы — территория чтения», — отметили в администрации муниципалитета. — Её участниками становятся дети из окрестных лагерей дневного пребывания, клубов по месту жительства».

Читальные залы организованы в скверах, около зданий библиотек и и Домов культуры. Они доступны всем желающим.