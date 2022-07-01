Париж, , 12:02 — REGNUM Посол Грузии во Франции Тея Катукия уходит со своего поста. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не думала, что мой профессиональный путь за границей и моя политическая беспристрастность будут неприемлемы для правительства Грузии», — написала она.

Катукия заявила, что подала в отставку якобы из-за постоянного давления со стороны грузинского МИД.

Стоит отметить, что Катукия была послом во Франции с августа 2019 года. Она имеет и грузинское, и французское гражданства, является выпускницей Парижского университета Сорбонна.