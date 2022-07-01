Улан-Удэ, 1 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудники полиции с начала года пресекли деятельность шести игорных заведений. Возбуждено три уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

В казино

Из незаконного обороты изъято 94 системных блока, 122 монитора, три ноутбука, восемь покерных столов, два стола с рулеткой и другое оборудование, а также 140 тыс. рублей.

30 июня правоохранители совместно с районными прокурорами и сотрудниками федерального агентства по управлению госимуществом уничтожили 176 единиц игрового оборудования, в том числе 50 игровых автоматов.