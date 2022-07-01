Пенза, 1 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки выписали 30 ковид-пациентов. С начала пандемии по состоянию на 1 июля в регионе выздоровели 181 634 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом

Всего по области зарегистрировано 187 972 случая заражения коронавирусом, в том числе 37 — за минувший день.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5955 человек, за сутки умер один пациент.

В ковид-стационары 30 июня госпитализировали 20 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области углубленную диспансеризацию в 2022 году пройдут около 80 тыс. человек.

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