Москва, , 12:00 — REGNUM На всех биржах царит неопределённость. Больше похоже на хаос, поэтому неизвестно какие факторы станут приоритетными. Из-за этого цена на нефть марки Brent с марта месяца торгуется в широком диапазоне $97-133, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас на нефтяной рынок оказывают следующие факторы:

— Геополитические факторы. К ним можно отнести санкции и вооруженные конфликты. Санкции против России снижают предложение на мировом рынке. Покупатели сразу откупают подешевевшую нефть, если чувствуют снижение предложения российской нефти;

— Добыча нефти в сутки. В связи с этим многие игроки пристально следят за встречей ОПЕК+ и решением по добычи нефти; сокращение запасов нефти толкает цену вверх, увеличение вниз.

— Укрепление доллара и рост доходности облигаций США сдерживают рост нефтяных котировок. Доллар дорожает на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США. Чем дороже доллар, тем менее привлекательнее цена на нефть для стран с развивающейся экономикой, которые покупают ее за нацвалюту.

— Китай продолжает бороться с коронавирусом, поэтому спрос на нефть сдержанный. Китай сейчас закупает российскую нефть с дисконтом.

— Из-за высокой инфляции ФРС США повышает ставки. Инвесторы опасаются, что при агрессивном повышении ставок экономика США войдет в рецессию.

Сейчас рост котировок сдерживается укреплением доллара и опасениями, что спрос на энергоресурсы снизится из-за рецессии в США. Также трейдеры следят за российской нефтью, поскольку G7 планируют по ней ввести потолок и запретить морские перевозки, если цена будет превышать введённый порог.

Принятое на исходе июня решение ОПЕК+ сохранить планы по добыче было вполне ожидаемым. Добыча нефти в России восстановилась до 9,9 млн баррелей в сутки. Российская нефть переориентирована на Азию и хорошо покупается.

Для России это позитивное решение, поскольку из-за санкций нефть продается с дисконтом, а высокие цены нивелируют эту разницу. Нефтяной рынок не отреагировал на решение, так как оно совпало с ожиданиями рынка. ОПЕК продолжит мониторить цены и ситуацию на рынке, чтобы подготовиться к следующему заседанию.

Цена нефти консолидируется 81 день (114 дней) в широком ценовом диапазоне $97-133. Сейчас диапазон сузился до $108-125 баррелей. К 12:00 мск баррель Brent торгуется около отметки $110. Цена находится вблизи ключевой поддержки.

Если американские фондовые индексы SP500 и Nasdaq продолжат падение, и инвесторы побегут из рисковых активов, то высока вероятность снижения нефтяных котировок до $100 за баррель. На нефтяной рынок влияние оказывает множество факторов, поэтому при любой позитивной новости цена быстро развернется вверх.

В качестве сдерживающих факторов у нас выступают санкции против российской нефти, а также отмена всех локдаунов в Китае и повышение спроса на нефть.

В мае рост активности в производственном секторе и в сфере услуг Китая возобновился после ослабления карантинных мер.

Индекс PMI для производственного сектора в июне вырос до 50,2 с 49,6 в мае. Если покупатели удержат оборону выше $108, то в июле можно рассмотреть умеренное восстановление до $125 за баррель Brent», — высказал свое мнение эксперт.

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