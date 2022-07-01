Улан-Батор, , 12:00 — REGNUM В Улан-Баторе в музее изобразительных искусств 1 июля стартовала выставка «Монгольский кузнец-2022», которая проходит под эгидой президента Монголии.

Кузнечных дел мастера Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлены 150 работ более 100 мастеров кузнечного искусства. Цель выставки — в продвижении украшений и аксессуаров из драгоценных металлов и драгоценных камней, которые демонстрируют традиционное наследие и современное развитие местным жителям и иностранным туристам.

Многие из экспонатов выставки, проходящей каждые три года, представляют ручные работы, изготовленные монгольскими кузнецами. Как отметили организаторы, на этот раз публике представлены произведения мастеров, хранящихся в коллекции музея.

Отметим, с древних времен монголы развивали мастерство кузнечного дела, сохраняя национальные традиции и передавая их от поколения к поколению. В XVIII–XIX веке в Монголии было создано объединённое сообщество монгольских кузнецов, после чего появился индивидуальный дизайн в каждой местности. Рабочие инструменты кузнецов сыграли важную роль в этом деле, мастера создавали собственные индивидуальные инструменты. По словам исследователей, существует около 30 типов инструментов для кузнецов, а также более 100 молотков разных форм.