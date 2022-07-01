Магнитогорск, Челябинская область, 1 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области закрыта свалка, которая действовала с 1957 года. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора региона Алексея Текслера.

pixabay.com Свалка

Н площади 60 га накопилось порядка 4 млн кубометров отходов. Теперь объект ждёт рекультивация.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года прекратила работу свалка в Челябинске. К настоящему времени её рекультивация завершена.