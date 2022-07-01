Краснодар, , 11:59 — REGNUM Новый тариф на проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара вступит в силу уже со 2 июля. Об этом журналистам 1 июля сообщил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев.

Краснодарский трамвай Пресс-служба администрации Краснодара

Таким образом, завтра, 2 июля, стоимость проезда в троллейбусе, автобусе или трамвае составит 35 рублей вместо 30 рублей.

«Необходимость индексации стоимости проезда связана с рядом факторов. В первую очередь, с дефицитом кадров из-за низкого уровня зарплаты — она не соответствует условиям труда. Для привлечения новых сотрудников необходимо проиндексировать заработную плату как минимум на 15%. Сегодня она значительно ниже среднекраевых показателей. Например, кондуктор получает около 22 тыс. рублей в месяц», — приводит комментарий Грачева «Кубань 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на сайте администрации Краснодара появился документ, которым утверждалось повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте на пять рублей, с 30 до 35. При этом дата вступления нового тарифа в силу в документе не указывалась.

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