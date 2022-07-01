Москва, 1 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила Минздраву в рамках исполнения закона о биологической безопасности проводить мониторинг внешних биологических угроз для России.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

«В свете фактов, которые были выявлены в рамках парламентского расследования, и подтверждения информации, что военно-биологический проект США на территории Украины представляет реальную угрозу для России для нас принципиально важно понимать, каким образом сегодня реализуется положения федерального закона в части обеспечения биобезопасности наших граждан», — сказала Яровая в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

Она напомнила, что 9 июня на сайте Пентагона была размещена информация, подтверждающая полномасштабную деятельность США на постсоветском пространстве в сфере биотехнологий, реализуемых при координации американского военного ведомства.

«В свете последних заявлений блока НАТО в части того, что они относят Россию к врагам, мы не можем не учитывать все эти обстоятельства с точки зрения выработки наших дополнительных решений», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Кроме того, по мнению депутата, уже сейчас правительственной комиссии, деятельность которой координирует вице-премьер Татьяна Голикова, было бы правильно рассмотреть и выработать дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан России, исходя из подтвержденного факта опасности военно-биологического проекта на территории Украины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно федеральному закону «О биологической безопасности в Российской Федерации» с 1 января 2022 года Минздраву необходимо проводить мониторинг биологических рисков, который включает в себя выявление, анализ, прогнозирование, оценку и ранжирование биологических рисков на основе единых критериев. Также законом предусмотрено формирование с начала этого года государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности.