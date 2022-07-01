Париж, 1 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Десятки тысяч неизвестных древних памятников есть в Афганистане, полагают в Национальном археологическом центре Франции. Об этом пишет газета Le Monde.

En1clic.fr Мес Айнак

Французский центр археологии заявил о существовании десятков тысяч неизвестных древних памятников в Афганистане в связи со столетием своей деятельности в этой стране. Эту дату в центре отметили 17 июня.

Газета Le Monde по этому случаю опубликовала статью, в которой говорится об ослаблении защиты исторического наследия после возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Французскую археологическую миссию в Афганистане беспокоят ограбления и контрабанда памятников древности и художественных произведений из-за крайней бедности населения.

После того, как афганская элита бежала за границу, в стране почти не осталось археологов, архитекторов, геологов и историков, которые могли бы работать над сохранением исторического наследия Афганистана, говорится в статье.

Археолог и специалист по Афганистану Бестин Вроситкос заявил, что на археологической карте страны есть более 5000 мест, которые ещё не раскопаны. Вероятно, десятки тысяч мест, относящихся к разным эпохам, ещё не обнаружены.

«Мы даже не знаем, что теряем», — сказал французский исследователь.

Указывая на то, что Афганистан является уникальным свидетелем слияния цивилизаций и верований пятитысячелетней давности, автор подчеркивает необходимость охраны памятников Афганистана — перекрестка цивилизаций.

Он упомянул разрушение археологических памятников в результате недавнего землетрясения на юго-востоке Афганистана. В этих районах были разрушены деревни с традиционной земляной архитектурой.

В настоящее время вызывает беспокойство добыча меди на руднике Айнак на месте буддийского городища, пишет газета. Признавая, что казна талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сложившейся ситуации пуста, автор статьи считает, что эксплуатация шахт как никогда важна для них.

Медный рудник Айнак, расположенный в 40 км к югу от Кабула, обладает вторым по величине запасом меди в мире. Этот рудник был куплен китайской компанией за 8 миллиардов долларов в 2017 году, но его эксплуатация была остановлена из соображений безопасности при предыдущем правительстве.

Сразу же после прихода к власти в прошлом году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали контракт на добычу меди в Айнаке китайцам.

К настоящему времени археологам удалось идентифицировать и раскопать часть руин двенадцати буддийских монастырей и статуи Будды, украшенные золотом, в районе медного рудника Айнак.

По мнению автора, в сложившейся ситуации для сохранения городища на территории Айнакского месторождения необходимо «убедить китайцев провести археологические раскопки».