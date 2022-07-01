Москва, , 11:58 — REGNUM Французскую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» стоило бы переименовать в «Нерона», поскольку поставленное Францией Украине оружие бьёт по мирным людям. Об этом 1 июля заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

По его словам, Франция уже достаточно далеко продвинулась в поставках вооружения Украине. Причём происходит это под лозунгом защиты мирного населения.

«А вообще-то пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — сказал Мешков.

Самоходные артиллерийские установки CAESAR производятся французской фирмой Nexter и поставляются Украине.