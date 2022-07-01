Архангельск, , 11:57 — REGNUM В Архангельске зарегистрировано 267 случаев укусов клещей. Среди них есть случаи с подозрением на клещевой энцефалит и боррелиоз, сообщает городская администрация.

Клещ

«Инциденты происходят преимущественно во время отдыха и хозяйственно — бытовой деятельности», — отметили в мэрии.

Всего с начала сезона активности клещей в больницы области обратилось 4017 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе детей 741 человек. Это ниже среднемноголетнего уровня на 9,5 процента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми пострадавший от укуса клеща ребенок попал в реанимацию.