Казань, , 11:57 — REGNUM В Татарии за прошедшие сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 46 человек. В республиканские больницы с ковидом госпитализировали за минувший день 47 пациентов, сообщает 1 июля общероссийский оперативный штаб.

Пациент

Всего в регионе зарегистрировано 152,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 992 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 163 пациента, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России последние четыре месяца отмечено устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по коронавирусу.

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