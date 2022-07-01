Москва, 1 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 1 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 340 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 21 случай меньше аналогичного показателя 30 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 361 человека, а днём ранее — у 375 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 155 новых случаев заражения коронавирусом.