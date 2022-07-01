Владивосток, 1 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Во Владивостоке в первых «умных» остановочных павильонах развернулась торговля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба правительства Приморского края «Умная» остановка во Владивостоке

Читайте также: В Перми представили проекты «умных» остановок

Две остановки, где теперь каждый день будут продавать кофе, воду, пирожные, сэндвичи и другие товары, заработали на центральной площади.

Предприниматель, который взял в аренду «умные» остановки, планирует оборудовать зоны перекуса ещё по 28 адресам.

Организация торговли поможет сохранить павильоны в чистоте и порядке, а также уберечь от вандалов. При этом места для комфортного ожидания автобусов сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми к 300-летию города представили проекты «умных» остановочных павильонов.