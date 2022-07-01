Минск, , 11:56 — REGNUM Процесс укрепление региональной безопасности должен идти путём развития механизмов контроля над вооружениями, мер доверия и диалога расширения, а не с помощью увеличения военного потенциала Североатлантического альянса (НАТО) напряжённости, и Белоруссия готова к такому диалогу. Об этом 1 июля заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Как отметил Глаз, слова которого приводит РИА Новости, укрепление национальной, региональной и глобальной безопасности должно осуществляться с помощью «двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия, а также через равноправный и взаимоуважительный диалог, направленный на устранение разногласий, снижение рисков и предотвращение роста конфронтации в военной сфере», а не путём наращивания НАТО своего военного потенциала.

«Республика Беларусь была и остается открытой для такого взаимодействия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что процесс расширения НАТО является стратегической ошибкой, так как этом способствует подрыву принцип неделимости безопасности и увеличению напряжённости