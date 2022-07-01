Томск, , 11:56 — REGNUM В Томской области принято решение провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах губернатора и совмещённых с ними выборах в органы местного самоуправления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Дистанционное электронное голосование Duma.mos.ru

Выборы назначены на 11 сентября. ДЭГ будет проходить с 8 часов утра 10 сентября до 20 часов 11 числа с использованием Государственной автоматизированной системы «Выборы» и портал «Госуслуг».

Напомним, на губернаторских выборах своих кандидатов выдвинули региональные отделения «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — Патриоты — За правду», а также Партии пенсионеров.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕР, КПРФ и СРЗП выдвинули кандидатов на выборы губернатора Томской области