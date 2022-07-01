Якутск, , 12:00 — REGNUM Спасателями обнаружен труп погибшего при крушении самолёта Ан-2 21 июня в Кобяйском районе Якутии. Об этом сообщил РИА Новости источник в компании «Полярные авиалинии».

Ан-30 Восточное межрегиональное управление на транспорте СК РФ

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«В ходе поисков обнаружено тело одного из троих находившихся в разбившемся Ан-2», — отметил собеседник издания.

Всего на борту находились три человека, два пилота и один пассажир.

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-2 пропал с радаров 21 июня. Самолёт летел из местности под Якутском в пункт Вертикальный в Кобяйском районе республики. Перелёт усложняли туман и сильная облачность. Обломки смогли найти только через десять дней.