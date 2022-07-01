Москва, , 17:12 — REGNUM Германия и Запад в целом не будут давать Украине никаких реальных гарантий. Об этом 1 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

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«Задача Германии и Запада в целом — измотать Россию с помощью Украины, а не гибнуть за неё», — заявил эксперт.

Гарантии могут дать для Львова, полагает эксперт, но посылать немецких солдат, чтобы не дать России занять по праву принадлежащие ей Одессу и Днепропетровск, не будут.

«К тому же Украина бесконечно далека от европейского образцового государства, чтобы проливать за него кровь. Помогать против России — помогут, но гарантировать не станут», — заключил Трухачёв.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита G7 лишь рассмеялся в ответ на вопрос журналистов о гарантиях Украине.