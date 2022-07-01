Красноярск, 1 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Предварительные итоги ЕГЭ подводят в Красноярском крае. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в региональном министерстве образования, без учёта резервного срока в крае на 100 баллов работы выполнили 83 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По данным министерства, две выпускницы сельских школ стали первыми в 2022 году двухсотбалльницами. Они сдали на 200 баллов единые государственные экзамены по химии и русскому языку.

Окончательные итоги экзаменационной кампании будут подведены не ранее 15 июля, когда станут известны результаты последнего экзамена, написанного в резервный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов сдали семеро выпускников из Красноярского края.