Новосибирск, , 11:54 — REGNUM Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер, проходящий по делу о госизмене, останется под стражей до конца августа. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил Советский районный суд Новосибирска.

Суд Pixabay.com

«Постановлением Советского районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, до 29 августа 2022 года. Постановление в законную силу не вступило», — говорится на сайте суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёный был задержан утром 30 июня в больнице — ему диагностировали четвёртую стадию рака. Колкер подозревается в передаче ценных секретных сведений спецслужбам Китая.

Читайте также: В Новосибирске по делу о госизмене арестован завлабораторией НГУ