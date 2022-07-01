Грозный, 1 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Чечне будущий 2022-2023 учебный год станет Годом чтения. Об этом объявил глава министерства образования региона. Эта мера направлена в том числе на решение проблемы овладения русским языком, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«2022-2023 учебный год в системе образования ЧР объявляется годом чтения, основной акцент будет сделан на решение проблемы владения русским языком», — говорится в сообщении.

О своем решении министр образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев сообщил в ходе заседания коллегии минобрнауки ЧР, которое состоялось в Лингвистической школе имени Ю. Д. Дешериева.