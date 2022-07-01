София, , 11:51 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков не явился на экстренное заседание Народного собрания (парламента) страны, где обсуждались вопросы формирования нового правительства. Об этом 1 июля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, Петков не объяснил причины своего поведения. При этом соратники экс-премьер-министра страны по партии «Продолжаем перемены» заявили о том, что их лидер «находится в служебной командировке».

В итоге заседание НС было приостановлено. Предполагается, что демарш бывшего главы кабмина будет рассмотрен Дисциплинарной комиссией высшего законодательного органа Болгарии.

Напомним, ранее Народное собрание большинством голосом вынесло правительству Петкова вотум недоверия.