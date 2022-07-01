Воронеж, 1 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Сильный ветер северного направления прогнозируется в Воронеже и в Воронежской области 2 июля, предупреждение распространило ГУ МЧС по Воронежской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Усиление северного ветра до 15 — 20 метров в секунду прогнозируется на территории региона в период с 09:00 до 18:00 2 июля.

«Просим принять во внимание данную информацию, быть внимательными и осторожными, позаботиться о сохранности имущества!» — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с сохранением высокого уровня пожарной опасности в Воронеже и ещё пяти муниципальных образованиях области усиливается патрулирование лесов. Вместе с тем, с 4 июля в регионе прогнозируется сильная жара, до +30 градусов и выше, которая задержится как минимум на несколько дней.