Архангельск, , 11:50 — REGNUM В Архангельск прибыла делегация торговых представителей РФ в Европе. Цель визита — найти новых поставщиков для Германии, Бельгии, Финляндии и Нидерландов, сообщает региональное правительство.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы прибыли для работы с экспортерами, которые осуществляют свою деятельность в странах нашего пребывания, чтобы повысить эффективность экспорта, улучшить его структуру, — отметил торговый представитель России в Германии Андрей Соболев . — Кроме того, планируется решить проблемы, которые возникают на пути импортно-экспортных операций в нынешних непростых внешнеэкономических условиях, найти варианты для улучшения структуры экспорта. Уверен, что встречи помогут нам найти экспортеров и в целом повысить возможности для развития экономики региона».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле ВВП России снизился на 2,8% (г/г), в мае спад усилился до 4,3%.