Волгоград, , 11:51 — REGNUM Проникающее ножевое ранение в область головы нанёс 20-летней девушке злоумышленник 1 июля на улице Пархоменко в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК.

Сотрудник Следственного комитета Sledcom.ru

По данным следствия, девушка утром вышла из подъезда дома №43а, через несколько минут на неё внезапно набросился мужчина с кухонным ножом. Очевидцем преступления стала сестра пострадавшей, она вызвала медиков и сообщила о произошедшем в полицию. Раненую девушку госпитализировали в реанимацию одной из больниц,

По предварительным данным, подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной и административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.