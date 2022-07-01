Тунис, , 11:55 — REGNUM Официальные ресурсы правительства Туниса распространили текст проекта новой конституции страны, разработанной под руководством президента Кайса Сайеда. Об этом 1 июля сообщает Babnet.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

По данным журналистов, проект новой конституции Туниса, состоящий из 142 глав, предусматривает преобразование системы правления в стране с парламентской на президентскую и наделение президента дополнительными полномочиями. Новая конституция также предусматривает реформу парламента страны, который будет разделён на верхнюю палату: «Палату народных представителей» и нижнюю — «Национальный совет регионов и провинций».

«Президент республики осуществляет исполнительную власть с помощью правительства, возглавляемого премьер-министром. Президент республики назначает главу правительства и остальных членов, и прекращает выполнение задач правительства или одного из его членов самостоятельно или по предложению главы правительства» — говорится в проекте новой конституции Туниса.