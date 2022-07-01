Тайшет, Иркутская область, 1 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило 1 июля о возбуждении уголовного дела по факту организации наркопритона в Тайшете.

МВД Притон

По данным правоохранителей, в период с апреля по июнь 2022 года злоумышленник (подозреваемым оказался 46-летний ранее неоднократно судимый неработающий местный житель) систематически предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

Всего с начала 2022 года в Иркутской области пресечена деятельность более 10 притонов, организаторы привлечены к уголовной ответственности либо подлежат привлечению к таковой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе ликвидировали наркопритон, который в частном домовладении организовал и содержал 38-летний мужчина.

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