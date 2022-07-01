1 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что украинские журналисты встретили бывшего президента Украины Петра Порошенко с супругой и младшим сыном (которому 21 год) в одном из самых дорогих отелей Лондона.

Оксана Переможенко, , 12:13 — REGNUM Украинские журналисты встретили бывшего президента Украины Петра Порошенко с супругой и младшим сыном в одном из самых дорогих отелей Лондона, сообщает ТСН (Телевизионная служба новостей).

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Из сюжета ТСН видно, что супруге бывшего украинского президента встреча с представителями СМИ пришлась не по душе, она даже пыталась отобрать у журналистки телефон для того, чтобы была прекращена съемка. В свою очередь Порошенко рассказал журналистам, что в Лондоне находится по работе.

Информацию о том, что Порошенко вместе с супругой и сыном призывного возраста (ему 21 год) находятся в Лондоне, обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, пока простых украинцев буквально отлавливают на Украине, чтобы вручить повестку и отправить на фронт, Порошенко ни в чем себе не отказывает, находясь в Лондоне.

«Мобилизация— это для кого надо мобилизация, не надо тут», — с сарказмом отреагировал Stealth.

«Сын Михаил вообще знает, что это за Украина такая, о которой все говорят?» — с сарказмом поинтересовался ON.

«Точно так же на Лазурном берегу Франции украинцы на дорогих машинах катаются и как-то не собираются ехать родину защищать. Меня даже французы спрашивают: «Что они здесь делают? Страна ведь в них нуждается». Я говорю: «Зеленский отправляет на убой простых украинцев. Все непростые отсиживаются в Европе"», — поделилась Designcannes.

«Мобилизация для холопов!» — с сарказмом добавил Evgeniy B.

«Старая украинская традиция: защищать неньку (страну. — О. П.) из Лондона или Мюнхена! Традиции — вещь упрямая!» — пишет Andrew E.

«Командировка на конференцию явно затянулась…» — иронизирует Анна.

«Жаль, что сумел свалить. Если бы на фронт попал, то, может, намного быстрее кончилось бы вот это вот всё», — отреагировал Richard L.

«Это чужих не жалко! А своих за пазуху! Последние украинцы…» — отметила Лариса Т.

«Украинцам такое нравится — воюют за Зеленского. У того тоже семья за границей», — не без сарказма комментирует Kalinov Most.

«А солдаты в окопах за этих мразей воюют», — не выдержал 40 925.

«Ну Порошенко же сказал, что «Минские» подписывал не для мира, а чтобы выиграть время для милитаризации Украины. Время потянул, натовцы правят на окраине, оружия в неньке больше, чем еды, — задачи выполнены. Теперь можно и чаек в семейном кругу попить», — написал один из участников обсуждения.

Встреча Владимира Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда, Александра Лукашенко и Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Украине. Минск. 2015 kremlin.ru

«Когда будет безопасно — вернётся руководить! А пока: сами, сами…» — иронизирует UNI.

«У кого деньги есть, в ресторане «воюет», у кого нет — тот в окопах…» — добавил Vladimir.

«Петюня у бриттов на скамейке запасных. Зеленского уберут в нужный момент… а тут Петюня на подхвате», — отреагировала Ee Ll.

«Почему такие мрази живут припеваючи, а хорошие люди умирают или погибают?» — недоумевает S. P.

«А что Петюня не на фронте, свою родину не защищает?» — спросила Anna.

«А почему он и его сынок не на передовой? А простых украинцев насильно ловят на каждом шагу по всей Украине…» — пишет Николай.

«Пир во время чумы», — написала Марина.

«Какие мерзкие они все-таки», — не выдержал Leo.

«Туда нужно ещё Зеленского для компании, с семьей», — шутит Злата В.

«Отдал народ на заклание, а сам жирует», — возмутилась Галина П.

«Они все такие, а простой народ призывают воевать за них», — добавила Илона.

«Чем дальше от Украины, тем больше к ней любовь», — смеется Вітал.

«А как в марте гарно (красиво. — О. П.) в бронике с автоматом фоткался… «Путина побежу», — говорил, и вот уже в Лондоне… Да уж», — подытожил Рома К.