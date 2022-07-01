Ереван, 1 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Армении 1 июля проголосовали за то чтобы отстранить депутатов от оппозиционной фракции «Армения» Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна с постов вице-спикера парламента и главы комиссии по экономическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

parliament.am Ваге Григорян (слева) в зале заседаний парламента Армении

Сообщается, что отстранение депутатов от должностей поддержали все 66 депутатов, которые были на заседании. Присутствовали только члены правящей фракции «Гражданский договор». Причиной отстранения назвали неисполнение обязанностей.

По данным армянских СМИ, во время заседания парламент был оцеплен большим количеством правоохранителей.

Ранее премьер-министр Армении, который также возглавляет «Гражданский договор», не исключил, что будет обсуждаться вопрос лишения оппозиционных депутатов их мандатов.

Напомним, оппозиционные партии в Армении более двух месяцев проводят акции протеста, требуя отставки Пашиняна. Его обвиняют в планах сдать Нагорный Карабах под контроль Баку. С 3 мая оппозиционные депутаты не ходят на заседания парламента, заявив, что придут, когда будет обсуждаться их повестка.