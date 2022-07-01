Красногорск, 1 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Московкой области в ближайшие пять лет до 2026 планируется построить 34 новых спортивных объектов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается на сайте регионального правительств.

Maxpixel.freegreatpicture.сom Спорт

За этот период в области построят 16 стадионов, семь ФОКов с залом, пять комплексов с катками, три бассейна, два манежа и футбольное поле с трибунами. Также будет проводиться большая работа по капитальному ремонту спортивных объектов.

На 2022 год запланированы открыть 20 новых спортивных объектов, среди которых мини-стадионы, хоккейные площадки, воркаут, легкоатлетическая дорожка и «умные» спортивные площадки.

Как сообщает ИА REGNUM, на сегодняшний день в Подмосковье расположены 11 тыс. 973 спортивных сооружений.

Читайте также: В Подмосковье установят около 190 игровых комплексов для детей