Благовещенск, 1 июля 2022, 11:56 — REGNUM Для строительства комплекса по производству сжиженного природного газа необходимо включение этого проекта в границы ТОР «Свободный». Для этого территорию опережающего развития нужно расширять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе правительства Амурской области.
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Под предприятие необходим земельный участок площадью 7,5 га. Строительство завода намерены завершить уже в 2023 году, его производительность оценивается в 1,5 тыс. кг/час. Проект ориентирован на поставки топлива в котельную Белогорска, а также на обеспечение населённых пунктов и социально-значимых объектов региона.
По словам губернатора региона Василия Орлова, расширения границ ТОР «Свободный» сделает его более привлекательным для инвесторов.
Как сообщало ИА REGNUM, контракт на создание комплекса сжижения природного газа в Амурской области 27 июня подписали руководители ООО «Газпром гелий сервис» и ООО Научно-производственная фирма «ФИТО». Работы в выбранном для постройки месте начнут с инженерных изысканий.