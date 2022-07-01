Благовещенск, , 11:56 — REGNUM Для строительства комплекса по производству сжиженного природного газа необходимо включение этого проекта в границы ТОР «Свободный». Для этого территорию опережающего развития нужно расширять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе правительства Амурской области.

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Под предприятие необходим земельный участок площадью 7,5 га. Строительство завода намерены завершить уже в 2023 году, его производительность оценивается в 1,5 тыс. кг/час. Проект ориентирован на поставки топлива в котельную Белогорска, а также на обеспечение населённых пунктов и социально-значимых объектов региона.

По словам губернатора региона Василия Орлова, расширения границ ТОР «Свободный» сделает его более привлекательным для инвесторов.

«С помощью мер поддержки и налоговых льгот комплекс по сжижению природного газа будет построен с меньшими затратами, что в свою очередь в дальнейшем поможет снизить стоимость продукции для конечного потребителя. Строительство комплекса СПГ станет важной частью стратегии газификации региона и позволит перевести на экологичный вид топлива населенные пункты, расположенные вдали от основной ветки газопровода», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на создание комплекса сжижения природного газа в Амурской области 27 июня подписали руководители ООО «Газпром гелий сервис» и ООО Научно-производственная фирма «ФИТО». Работы в выбранном для постройки месте начнут с инженерных изысканий.