Улан-Удэ, 1 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Четверо заболевших госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 137 260.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 048 пациентов, в том числе 20 за сутки. Жертвами коронавируса стали 3035 человек.