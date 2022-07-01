Красноярск, 1 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Стали известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике и ИКТ. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в министерстве образования Красноярского края, семеро выпускников региона сдали экзамен на 100 баллов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время проведения ЕГЭ по информатике

Всего этот экзамен в крае выбрали 2346 человек. Работу на 98 баллов выполнили 11 участников. 390 человек получили свыше 80 баллов.

Среди стобалльников — четверо выпускников из школ Красноярска, двое — из Норильска, ещё один – из Северо-Енисейского района.

Напомним, в Красноярском крае уже известны результаты по всем предметам ЕГЭ. Без учёта резервного срока в регионе насчитывается 83 стобалльника. Окончательные итоги экзаменационной кампании подведут не ранее 15 июля.

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