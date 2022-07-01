Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В ближайшие выходные, 2 и 3 июля, количество электричек из Санкт-Петербурга на Финляндском направлении будет увеличено из-за ожидающейся жары и большого числа людей, стремящихся выехать из города на природу. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Запуск дополнительного железнодорожного сообщения проходит совместно с АО «СЗППК». В комитете представили расписание дополнительных поездов.

Так, например, добавили два маршрута по направлению Петербург — Белоостров туда-обратно, по одному дополнительному рейсу из Петербурга в Зеленогорск и в Васкелово туда-обратно.

В комитете по транспорту рекомендуют приобретать билеты на электрички с помощью онлайн-сервисов. Это позволит избежать очередей в кассах.

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Напомним, в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В субботу, 2 июля, ожидается до +33 градусов.