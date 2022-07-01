Уфа, , 11:46 — REGNUM Границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Александру Матросову» утверждены в Уфе. Соответствующий приказ Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Памятник Александру Матросову в Уфе Тара-Амингу

Согласно документу, на территории этого памятника запрещены возведение и реконструкция объектов капительного строительства, а также строительство некапитальных строений, сооружений. Кроме этого, запрещается использовать технологии, которые создают динамические нагрузки на объект и на окружающую его застройку.

Отмечается, что также под запретом проведение земляных строительных, мелиоративных и других работ, за исключением работ по сохранению памятника. Запрещается также засорять территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что памятник Александру Матросову был установлен в 1951 году в Уфе в парке им. Ленина.