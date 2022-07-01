Симферополь, , 11:41 — REGNUM Пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Джанкой» на границе Крыма с Херсонской областью увеличена до 1700 грузовых автомобилей в сутки. Об этом 1 июля написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Крыма сообщил, что осмотрел автомобильный пункт пропуска «Джанкой», где проводятся работы по расширению полос движения автомобильного и грузового транспорта.

Уже сейчас на пункте пропуска установлено два досмотровых комплекса, третий готовится к подключению. За сутки 30 июня через все три контрольно-пропускных пункта с обеих сторон прошло 1700 грузовых автомобилей.

«На такую пропускную способность и была направлена наша работа. Уверен, что целевой показатель — не более четырёх часов на пересечение границы — будет достигнут», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля, после восьмилетнего перерыва, официально открыто регулярное автобусное сообщение между Симферополем и Херсоном, а также между Симферополем, Мелитополем и Бердянском.