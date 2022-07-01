Москва, , 11:41 — REGNUM Для российской экономики сокращение импорта — отличный стимул заняться сокращением её зависимости от внешних поставщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Торговля Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, какое-то время будет сложно, но не надо забывать, что Китай, Вьетнам, Индия, другие азиатские страны готовы заместить практически весь спектр производимых Европой и США товаров (тем более что практически вся таковая номенклатура и так производится в Китае или в Азии), причем цены на них, вполне возможно, будут и меньше, — сказал Строганов. — В современном мире практически невозможно быть единственным и незаменимым поставщиком того или иного товара или компонента: практически всегда есть заменители. Да, возможно, их качество или объем поставок будет другим, но это лишь вопрос времени и усилий как поставщика, так и потребителя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов рассказал, из-за чего будет сокращаться глобальная торговля.

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