Томск, , 11:41 — REGNUM В Томской области прокуратура предотвратила незаконную вырубку деревьев на территории заказника «Южнотаёжный». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Сибирская тайга Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Заказник областного значения был создан для сохранения эталонного участка пихтовых лесов. Тем не менее, часть его территории, как оказалось, департамент лесного хозяйства региона незаконно отдал юрлицу в аренду для заготовки древесины.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства направили иск с требованием изменить условия аренды лесного участка, исключив из него 485 гектаров на территории заказника. Районный суд согласился с доводами районного прокурора.

«Между ответчиками заключено дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, согласно которому из арендуемой площади исключены территории лесного фонда в Четском участковом лесничестве Тегульдетского лесничества, расположенные в границах особо охраняемой природной территории», — заключили в прокуратуре.