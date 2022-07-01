Часть заказника в Томской области незаконно отдали под заготовку леса
Томск, 1 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Томской области прокуратура предотвратила незаконную вырубку деревьев на территории заказника «Южнотаёжный». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.
Заказник областного значения был создан для сохранения эталонного участка пихтовых лесов. Тем не менее, часть его территории, как оказалось, департамент лесного хозяйства региона незаконно отдал юрлицу в аренду для заготовки древесины.
В связи с этим сотрудники надзорного ведомства направили иск с требованием изменить условия аренды лесного участка, исключив из него 485 гектаров на территории заказника. Районный суд согласился с доводами районного прокурора.
«Между ответчиками заключено дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка, согласно которому из арендуемой площади исключены территории лесного фонда в Четском участковом лесничестве Тегульдетского лесничества, расположенные в границах особо охраняемой природной территории», — заключили в прокуратуре.