Донецк, 1 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Украинские войска два раза обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:55 и 11:25 с позиций ВСУ в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой, выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за утро украинские боевики несколько раз обстреляли город Ясиноватая.