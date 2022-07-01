Дятьковский район, Брянская область, 1 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Тело 61-летнего мужчины обнаружено под колёсами экскаватора у автодороги в Дятьковском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Tama66 Экскаватор

Установлено, что днём 30 июня машинист выкапывал траншею вдоль автодороги. Спецмашина наехала на мужчину, он погиб на месте. Следователи зафиксировали месторасположение техники и тела погибшего, изъяты необходимые для проведения судебных экспертиз следы происшествия.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.