Новосибирск, , 11:40 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 июля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 405 пациентов, в том числе четыре ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 57 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 33 человека, на ИВЛ — четыре новосибирца.

Всего в регионе выявлено 260 212 случаев заражения коронавирусом, 253 764 пациента выздоровели, умерли 5686 человек