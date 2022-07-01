Москва, , 11:38 — REGNUM Сокращение импорта в РФ, начавшееся с марта-апреля 2022 года, будет продолжаться и дальше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

«И связано это не только с санкциями, хотя сейчас это одна из самых значимых причин, но и с глобальным финансовым и логистическим кризисом, — сказал Строганов. — С одной стороны, Евросоюз и США наложили на РФ несколько пакетов санкций, которые ограничивают привоз в Россию целого ряда товаров, включая товары категории люкс. С другой, очень многих товаров и в мире стало мало. Их не хватает и традиционным потребителям (например, речь может идти об электронике, как бытовой, так и профессиональной, продуктах питания, компонентах для производства тех или иных товаров, автомобилях и т.п.)».

Как подчеркнул Строганов, насколько этот импорт сократится, не знает никто.

«Тут исключительно вопрос времени и продолжающегося разрушения глобализированной экономики, — сказал Строганов. — При сохранении санкций и развивающемся кризисе вполне вероятно, что глобальная торговля сократится в разы, что означает и неминуемое сокращение импорта в Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что, несмотря на укрепление рубля, импортируемые товары в РФ вряд ли подешевеют.