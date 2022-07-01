Кемерово, 1 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В п. Пригородный Кемеровского муниципального округа за счёт средств бюджета планируют построить школу на 250 учеников. Соответствующий тендер объявило министерство строительства Кузбасса, его итоги подведут 12 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Подрядчику готовы выплатить963 639 051,98 рубля с учётом 30% аванса.

Участок, кадастровый номер которого фигурирует в карточке тендера, расположен на улице Весенняя, его площадь — 24 082 кв. м. Надел предназначен для образовательных объектов. Земельный участок предоставлен заказчику в безвозмездное пользование.

Проектом планируется трёхэтажное здание общей площадью 6 651,66 кв. м.

Срок выполнения работ — с 1 августа 2022 года до 20 декабря 2023 года.