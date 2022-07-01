Ярославль, 1 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов покинул пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Эту информацию Ястребов подтвердил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Yastrebov.ru Сергей Ястребов

Как сказал он сам, свой пост он покинул по собственному желанию.

«В ближайшее время хочу просто отдохнуть, обязательно приеду в Ярославль», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Ястребов.

30 июня Сергею Ястребову исполнилось 68 лет.