Сергей Ястребов покинул пост замминистра природы
Ярославль, 1 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Бывший губернатор Ярославской области Сергей Ястребов покинул пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ. Эту информацию Ястребов подтвердил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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Сергей Ястребов
Как сказал он сам, свой пост он покинул по собственному желанию.
«В ближайшее время хочу просто отдохнуть, обязательно приеду в Ярославль», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Ястребов.
30 июня Сергею Ястребову исполнилось 68 лет.